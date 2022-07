Optiker-Kette mindert Leerstand in Stendaler Innenstadt

In der Breiten Straße in Stendal eröffnet neben dem „Altmärker“ ein neuer Optiker.

Stendal - Wenn die Tür kurz offen steht, können Passanten einen Blick in das seit drei Jahren verwaiste Ladengeschäft in der Breiten Straße werfen. Handwerker sind einigermaßen umtriebig, bauen die Räume um. Ansonsten sind die Schaufenster abgeklebt. Trotzdem verkünden sie, dass bald die in den Niederlanden gegründete Optikerkette „Eyes+More“ dort einen neuen Standort eröffnen wird.