Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Tangerhütte schon zum zweiten Mal suspendiert

Tangerhütte - Die Beurlaubung des Ortswehrleiters Heiko Steinig-Pinnecke in Tangerhütte beschäftigt viele Menschen in der Region, in der Einheitsgemeinde-Verwaltung aber hält man sich bedeckt, was die Hintergründe angeht. Doch es gab schon 2014 einen ähnlichen Vorgang in Tangerhütte. Hinzu kommt, dass die Einsatzfähigkeit der Tangerhütter Wehr in den vergangenen Jahren stark nachgelassen hat.