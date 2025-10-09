Was einmal war, wieder aktivieren Partner aus Wissenschaft und Praxis suchen Wege, Flora und Fauna aufzuwerten
Hochschule Anhalt und Naturschützer aus Tangermünde entwickeln praktische Lösungen zur Erhöhung der Artenvielfalt.
09.10.2025, 11:13
Buch. - Alle reden vom Klimawandel. Auch Artensterben und weitere bedrohliche Worte sind seit Jahren im Umlauf. Reden ist wichtig. Doch wirkungsvoller ist Handeln, Lösungen finden, Wege einschlagen, die der Natur guttun. In Sachsen-Anhalt gibt es ein Projekt, das sich damit beschäftigt.