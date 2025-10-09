Hochschule Anhalt und Naturschützer aus Tangermünde entwickeln praktische Lösungen zur Erhöhung der Artenvielfalt.

Was einmal war, wieder aktivieren

Hier wird ein Einsaatfenster auf der Schauweide bei Bölsdorf eingerichtet.

Buch. - Alle reden vom Klimawandel. Auch Artensterben und weitere bedrohliche Worte sind seit Jahren im Umlauf. Reden ist wichtig. Doch wirkungsvoller ist Handeln, Lösungen finden, Wege einschlagen, die der Natur guttun. In Sachsen-Anhalt gibt es ein Projekt, das sich damit beschäftigt.