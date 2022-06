Der Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal ist zwar verschoben worden, das erste Juli-Wochenende wird dennoch kein leises in der Hansestadt. Es wird einiges geboten.

Stendal - Auch wenn der Sachsen-Anhalt-Tag voraussichtlich erst 2024 in Stendal gefeiert wird, finden einige der geplanten Veranstaltungen statt. Auch, weil die Stadt in diesem Jahr ihre urkundliche Ersterwähnung vor 1000 Jahren feiert. Hier ein Überblick, wo was los ist :

Kleinkunst-Bühne am Haus der Vereine

Uwe Trapp und seine Mitstreiter vom Förderverein Haus der Vereine haben viel Energie, Kreativität und viele Freizeitstunden investiert, um den Gästen des Sachsen-Anhalt-Tages Unterhaltung mit Künstlern aus der Region zu bieten. Dann kam die Verschiebung des Landesfestes, doch für den Verein stand fest: Wir laden dennoch drei Tage lang in die HdV-Lounge ein.

Was die Besucher vom 1. bis 3. Juli am Haus der Vereine erwartet, beschreibt der Fördervereinsvorsitzende Uwe Trapp als „kompaktes Kulturprogramm im Herzen von Stendal“. Mit Stühlen, Tischen, kleiner Bühne und einigen Deko-Artikeln wird aus dem Hof eine gemütliche Lounge, Getränke und ein kleiner Imbiss sind vorbereitet. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Im Mittelpunkt stehen die Künstler, die stündlich wechselnd für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Und das sieht so aus

Freitag, 1. Juli17-19 Uhr: „Starparade“ mit Petit Palais & Lutz Hoff von A wie ABBA bis W wie Wolfgang Petry19-20 Uhr: Sandy & Zigge, Akustik-Pop mit Gesang und Gitarre20-21 Uhr: Burkhard & Fred, „The Voice of Smokie style“ und mehr21-22 Uhr: Carpenter & Bacon, Oldies, Klassiker und Aktuelles aus Soul, Blues und Pop22-23 Uhr: One man band, Acoustik-Pop, Country und vieles mehr von Ralf Linder23-0 Uhr: Schwarzbrand, Polka, Rock, Blues, Walzer. Rabenschwarze und ironisch-zynische Texte würzen ihre Musik.

Samstag, 2. Juli11-13 Uhr: Stendaler Rolandmusikanten, Polka, Walzer, Volksmusik13-14 Uhr: Sandy & Zigge 14-15 Uhr: Liedermacher Thomas Stein mit seinem Programm „Kleine Dinge“, begleitet von Edgar Kraul auf der Gitarre15-16 Uhr: PandA, Wirtshausmusik, originale/originelle Blasmusik16-17 Uhr: OutOfChaos, Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahre spielen Pop/Rock, Jazz, covern Songs, schreiben auch eigene Musik17-18 Uhr: Brassband Stendalia, Swing, Blues, Samba, Rock, Pop und Filmmusiken18-19 Uhr: Junkyard Stories, Rockabilly, Blues, straighter Rock, Irisches, auch Shantys 19-21 Uhr: Ice Creame 21-22 Uhr: Yes Time, Swing und Blues 22-23 Uhr: Martin live, Irish Folk23-0 Uhr: Cover le Ri, englischer Rock, aktuelle Chartstürmern, deutsche Hitgranaten

Sonntag, 3. Juli11-13 Uhr: Stendaler Stadtmusikanten, Polka, Marschmusik, Volkslieder und Modernes13-14 Uhr: One man band14-15 Uhr: Udo– Die Coverband, Homage an Udo Jürgens15-16 Uhr: Mary, eigene Balladen und einige Uptempo-Nummern 16-17 Uhr: Schwarzbrand

Hoffest bei Tröskens in der Hallstraße

Die Familie Trösken lädt für Sonnabend, 2. Juli, gemeinsam mit dem Verein 10. Husaren Regiment i.Tr. zu einem Hoffest auf ihr Grundstück an der Hallstraße 30 ein. Von 10 bis 18 Uhr gibt es einen kleinen Trödelmarkt, Imkerhonig und handgemachte Seifen, die Gäste können Zinn gießen.

Für die Unterhaltung kündigt Gastgeber Michael Trösken Auftritte der AltMarkSänger und von Tanzfrauen an, die historische Tänze zeigen. Ein Sattler demonstriert die Anfertigung und Reparatur von Zaumzeug und anderen Lederwaren, am „Hau den Lukas“ ist Kraft gefragt.

Um 12 Uhr und um 13 Uhr startet die Stendaler Pferdebahn zu einer Schnuppertour ums Quartier. „Für fünf Euro ist man dabei“, lädt Michael Trösken ein. Zur Stärkung gibt es Bratwurst vom Grill, NVA-Suppe und Kuchen, der wie in den Vorjahren von Freunden und Nachbarn der Familie gebacken wird. Für den Sachsen-Anhalt-Tag hatte die Familie Trösken sogar ein dreitägiges Hoffest geplant.

Tanz in den Sommer bei der Feuerwehr

Mit der Stendaler Ortsfeuerwehr kann morgen in den Sommer getanzt werden. Gefeiert wird am Freitag, 1. Juli, ab 19 Uhr auf dem Gelände der Feuerwache Stendal, Von-Schill-Straße 3. Der Eintritt kostet einen Euro. Vor Ort gibt es Eiswagen, Grill, Getränkewagen, Waffelstand und auch Schmalzstullen. So kann es gut gestärkt auf die Tanzfläche gehen, DJ Kotte legt auf. Der „Tanz in den Sommer“ findet im Jubiläumsjahr 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Stendal statt und ist ein kleiner Ersatz für den traditionellen „Tanz in den Mai“, der coronabedingt ausgefallen war.

Fest der Evangelischen Stadtgemeinde

Die Evangelische Stadtgemeinde lädt für Sonntag, 3. Juli, von 14 bis 20 Uhr zum Sommerfest am Dom ein. Nach einer Andacht gibt es Kaffee und Kuchen, Spiel und Spaß, ein Kinderprogramm und einen Trödel-Stand, am Abend wird gegrillt. Der Eintritt ist frei, alle Interessierten sind eingeladen. Im Rahmen des Festes findet ab 17 Uhr ein Klavierkonzert im Cordatussaal statt. Eintrittskarten für 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) sind ab 16.30 Uhr erhältlich. Aus den Konzerteinnahmen wird von der Organisation Plant for the Planet für jeden Konzertbesucher ein Bäumchen gepflanzt.