In Stendal ist die Nutria-Population in den vergangenen Jahren rapide angestiegen. Dagegen geht die Stadtverwaltung bald vor. Foto: dpa

Die Tierschutzorganisation PETA möchte die Jagd auf Nutria in Stendal stoppen.

Stendal l Die Tierrechtsorganisation „PETA“ hat sich im Februar an die Stendaler Stadtverwaltung gewandt, um die geplante Bejagung der Nutria zu verhindern. Wie die Tierschützer in einer Pressemitteilung schreiben, habe man an Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) appelliert, davon abzusehen, die Nagetiere zu fangen und anschließend zu töten. Stattdessen solle eine tierfreundliche Lösung angewendet werden, um das Problem zu lösen. „Nutrias haben ebenso ein Recht auf ein unversehrtes Leben wie wir Menschen“, heißt es in dem Schreiben.



Statt die Tiere zu beseitigen, schlägt „PETA“ zwei Alternativen vor. Einerseits ein Fütterungsverbot, andererseits lokale mechanische Schutzmaßnahmen wie Drahtgeflechte zum Schutz technischer Bauwerke. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf eine Empfehlung des Landesamtes für Naturschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Tierfreundliche Abwehrmaßnahmen seien vollständig auszuschöpfen. Die Tierschützer argumentieren außerdem, dass eine friedliche Koexistenz durchaus möglich sei. Diese solle außerdem das Ziel behördlicher Maßnahmen sein. Zumal damit zu rechnen sei, dass sich die Nutria-Population rasch erholen würde.



Stendal reagiert auf PETA

Die Stadtverwaltung habe umgehend auf das Schreiben geantwortet, teilt Stadtsprecher Armin Fischbach auf Nachfrage der Volksstimme mit. Von dem Standpunkt, die Zahl der Nutria in Stendal deutlich zu reduzieren, rücke man trotzdem nicht ab.



Fischbach argumentiert, dass man bereits im Jahre 2019 ein Fütterungsverbot verhängt habe. Besonders am Stadtsee – dort leben die meisten Tiere – weise man mit mehreren Hinweisschildern darauf hin. Auch kontrolliere das Ordnungsamt häufig die Einhaltung des Verbots. Nennenswerte Erfolge hätten diese Maßnahmen indes nicht gezeigt, so der Stadtsprecher. „Das Fütterungsverbot hat nicht den gewünschten Erfolg zur Populationskontrolle erfüllen können“, bilanziert Fischbach.



Stendal stellt Nutria-Fallen auf

Die von „PETA“ ins Spiel gebrachte Installation von Drahtgeflechten habe die Stadtverwaltung ebenfalls ins Auge gefasst, davon aber abgesehen. Der logistische und finanzielle Aufwand wäre zu groß gewesen, sagt der Stadtsprecher: „Bei der Vielzahl an Uferböschungen am Stadtsee sowie den vielen Flüssen und Gräben in Stendal, wäre eine flächendeckende Installation an allen potenziellen Gefährdungsstellen derart aufwendig, dass diese Vorgehensweise für einen kommunalen Haushalt nicht vertretbar wäre.“



Die Stadtverwaltung plant, die Nutria mit Lebendfallen zu fangen und sie anschließend von einem Jäger tierschutzgerecht töten zu lassen. Schwerpunkt der Aktion wird der Stadtsee sein. Die gefangenen Nutria an anderer Stelle auszusetzen und damit von der Tötung zu verschonen, kommt nicht in Frage.



Noch hat die Aktion nicht begonnen. Wann dies der Fall sein wird, ist bisher noch unklar.