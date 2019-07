Ein Mann ist nach einem Unfall zwischen bei Uenglingen im Landkreis Stendal tödlich verunglückt. Er fuhr frontal gegen einen Baum.

Uenglingen (vs) l Bei Uenglingen ist ein Mann am Mittwochnachmittag tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 81-jähriger Daewoo-Fahrer die L 15 aus Richtung Schernikau kommend in Fahrtrichtung Uenglingen. Kurz vor dem Ortseingang kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte mit seinem PKW frontal gegen einen Straßenbaum.

Er wurde mit schweren Verletzungen geborgen, verstarb aber wenig später im Krankenhaus. Die L15 war für eine Stunde voll gesperrt.