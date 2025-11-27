Ein Einsatzwagen der Polizei ist Gründonnerstag 2025 in die Fassade einer Bäckerei in Stendal gekracht. Acht Monate blieb der Ofen kalt. Die Kunden waren schon in Sorge.

Backwarenverkäuferin Angela Abrams ist glücklich, endlich wieder Brot, Brötchen, Kuchen und Torten, vor allem aber Weihnachtsplätzchen, verkaufen zu können. Die Kundschaft ist froh, dass es weitergeht, sagt sie.

Stendal - Das lange Warten ist vorbei: Die Bäckerei Ilchmann in Stendal ist wieder geöffnet. Acht Monate, nachdem am Ostersonnabend, 17. April 2025, ein Mannschaftswagen der Polizei in die Fassade des Geschäftshauses gekracht war, raucht der Schornstein wieder. Die Auslagen in der Kuchentheke sind mit süßem Backwerk aller Art gut bestückt, in den Regalen liegen die Brote, die Brötchen darunter in Körben.