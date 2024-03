Stendal - Mit prominent besetztem Kandidatenfeld tritt die Wählergemeinschaft Pro Altmark am 9. Juni zur Wahl des neuen Stendaler Kreistages an – und setzt dabei auf die „kommunale Stimme“. Denn von den neun hauptamtlichen Bürgermeistern, die an der Spitze der Einheits- und Verbandsgemeinden im Landkreis Stendal stehen, gehen sechs für Pro Altmark ins Rennen: Nico Schulz (Osterburg), Rüdiger Kloth (Seehausen), Andreas Brohm (Tangerhütte), Mathias Bölt (Havelberg), Steffi Friedebold (Elbe-Havel-Land) und René Schernikau (Arneburg-Goldbeck). Für einen Aha-Effekt beim Blick auf die Kandidatenliste dürfte auch Daniel Jircik sorgen, der ehemalige Geschäftsführer der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft.

Auf den Listen für die drei Wahlbereiche treten 23 Frauen und Männer an, „die Erfahrungen aus Kommunalpolitik, Wirtschaft und sozialen Bereichen mitbringen“, teilte Nico Schulz mit. Er ist Vorsitzender der Fraktion Pro Altmark im Kreistag. Bei ihrer Premiere vor fünf Jahren holte die Wählergemeinschaft auf Anhieb 17 Prozent und acht Sitze. Nach dem Wechsel von Edith Braun zur CDU-Fraktion sitzen sieben Pro-Altmark-Mitglieder im Kreistag.

Am Montagabend hat Pro Altmark im Landratsamt Stendal ihre Kandidaten für den 9. Juni nominiert. Neben den Bewerbern wurden auch der Vertretungsberechtigte, Nico Schulz, und die Vertrauensperson, Rüdiger Kloth, einstimmig in ihren Funktionen bestätigt. In den kommenden Wochen soll eine Programmkommission die Ziele für die Kreistagswahl 2024 erarbeiten, aufbauend auf dem Programm von vor fünf Jahren, kündigte Osterburgs Bürgermeister an.

Die Kandidaten im Überblick

Wahlbereich I (Stendal): Hennig von Katte von Lucke (Stendal), Carola Radtke (Wahrburg), Daniel Jircik (Stendal), Antje Netzband (Stendal), Samuel Kloft (Stendal), Stefan Roggenthin (Börgitz)

Wahlbereich II (Osterburg-Bismark): Nico Schulz (Osterburg), Rüdiger Kloth (Aland), René Schernikau (Goldbeck), Andreas Cosmar (Bismark), Anika Jüstel (Bretsch), Matthias Alph (Rossau), Willi Hamann (Seehausen), Reiko Lühe (Goldbeck), Jan Schmidt (Walsleben), Dieter Klapötke (Grassau), Dirk Zeidler (Rochau), Justus Sigismund Stahl (Iden)

Wahlbereich III (Elbe-Uchte-Tanger): Steffi Friedebold (Schollene), Andreas Brohm (Tangerhütte), Mathias Bölt (Havelberg), Erik Weber (Tangermünde), Jenny Eveline Zilcher (Sandau) DLy