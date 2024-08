Dieses Abwasserrohr in der Elisabethstraße in Stendal ist hinüber. Wegen des maroden Zustands muss das Rohr vermutlich auf einer Länge von 30 bis 40 Metern komplett ersetzt werden.

Stendal. - Wasserrohrbruch in der Elisabethstraße in Stendal. Die Straße wurde unterspült, der Schaden am Montagabend festgestellt. Es ist das jüngste Beispiel einer schier endlosen Serie an Problemen mit dem Leitungsnetz der Stadt. Muss das sein?