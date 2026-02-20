Neue EU-Regeln verbieten ab 2026 den dauerhaften Einsatz von Rattengift. Experten aus der Altmark warnen vor steigenden Kosten und mehr Aufwand für Betriebe und Haushalte.

Kammerjäger bekämpfen bei ihren Einsätzen in Stendal primär Ratten und Mäuse. Zukünftig sind Privatpersonen auf ihre Hilfe angewiesen, wenn sie die Schadnager mit Gift loswerden möchten.

Stendal - Wer zu Hause oder im Betrieb ein Problem mit Ratten hat, für den kann es künftig richtig teuer werden. André Lorenz, der als Schädlingsbekämpfer im Landkreis Stendal unterwegs ist, und seine Berufsgenossen sind sich sicher: „Das Verbot der Dauerbeköderung für Ratten soll kommen. Wenn das so umgesetzt wird, hat der Kunde ein großes Problem.“