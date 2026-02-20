Kammerjäger schlagen Alarm Rattengift-Verbot lässt Kosten stark steigen
Neue EU-Regeln verbieten ab 2026 den dauerhaften Einsatz von Rattengift. Experten aus der Altmark warnen vor steigenden Kosten und mehr Aufwand für Betriebe und Haushalte.
20.02.2026, 15:30
Stendal - Wer zu Hause oder im Betrieb ein Problem mit Ratten hat, für den kann es künftig richtig teuer werden. André Lorenz, der als Schädlingsbekämpfer im Landkreis Stendal unterwegs ist, und seine Berufsgenossen sind sich sicher: „Das Verbot der Dauerbeköderung für Ratten soll kommen. Wenn das so umgesetzt wird, hat der Kunde ein großes Problem.“