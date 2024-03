Stendal - Eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher im Alter von 13 bis 16 Jahren befand sich am Abend des 27. März 2024 in der Stadtseeallee in Stendal, als eine Gruppe von fünf bis sechs bisher unbekannten männlichen Tätern auf die Jugendlichen zukam. Unter Vorhalten eines schlagstockähnlichen Gegenstandes, eines Asts und eines Baseballschlägers wurden die Jugendlichen zur Herausgabe von Waffen und Messern aufgefordert, teilte die Polizei in Stendal mit.

Daraufhin händigten die Jugendlichen insgesamt drei Messer aus. Die Täter flüchteten im Wohngebiet Stadtsee in Richtung Carl-Hagenbeck-Straße. Die Unbekannten werden als 15 bis 17 Jahre alt beschrieben und sollen eine Fremdsprache gesprochen haben. Ein Täter trug weiße Turnschuhe, ein weiterer eine Trainingsjacke und ein Jugendlicher eine Umhängetasche. Die Tätergruppe hatte einen E-Roller dabei.

Zeugenhinweise nehmen das Polizeirevier Stendal, Telefon 03931/6850, und jede weitere Polizeidienststelle entgegen.