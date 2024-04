Eine Reisebus ist am Sonnabend auf der A2 in Richtung Hannover von der Fahrbahn abgekommen. Der Unfall nahe Groß Santersleben ging glimpflich für die 50 Insassen aus.

Sperrung auf der Autobahn in der Börde

Groß Santersleben - Einen Unfall mit einem Reisebus hat es am frühen Sonnabendmorgen, 27. April, gegen 4.30 Uhr auf der Autobahn 2 nahe Groß Santersleben im Landkreis Börde gegeben. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, sei der polnische Fahrzeugführer eines Reisebusses mit 50 Fahrgästen in Richtung Hannover unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. „Nach zirka 200 Metern kam der voll besetzte Reisebus im angrenzenden Grünstreifen letztendlich zum Stehen“, so die Polizei.

Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Insassin leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Ein vorbeifahrender Fahrzeugführer eines leeren Reisebusses fuhr die Insassen zum nächstliegenden Rastplatz.

Für die Bergung des Reisebusses wurde ein ortsansässiges Abschleppunternehmen beauftragt. Der rechte Fahrstreifen musste für die Bergung des Busses mehrere Stunden gesperrt werden.