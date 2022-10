Altmark Rettung für den Wildpark Weißewarte: Stadtrat macht den Weg frei

Geht es weiter für den Wildpark in Weißewarte? Der Stadtrat Tangerhütte hat am Montagabend, 17. Oktober, zumindest den Weg dafür frei gemacht. So will man die Schließung wenn möglich noch verhindern, die Lage in der von Insolvenz bedrohten Betreibergesellschaft hat sich in den vergangenen Tagen weiter verschärft.