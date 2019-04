Wegen beißenden Geruchs ist das Hildebrand-Gymnasium in Stendal geräumt worden. Lehrer und Schüler wurden in Sicherheit gebracht.

Stendal (dpa/tw) l Das Stendaler Rudolf-Hildebrand-Gymnasium musste am Montagnachmittag wegen beißenden Geruchs geräumt werden. Lehrkräfte und Schüler, die sich noch im Gebäude aufhielten, wurden in Sicherheit gebracht, wie der Landkreis Stendal mitteilte.

Vier Kinder im Krankenhaus

Der Rettungsdienst brachte zunächst vier Kinder wegen Atembeschwerden ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit Atemschutzmasken vor Ort, um die Lage zu erkunden. Ob eine Chemikalie auslief oder eine andere Ursache für den beißenden Geruch in Frage kommt, konnte eine Kreissprecherin zunächst nicht sagen. Die Schülerinnen und Schüler wurden laut Mitteilung gebeten, ihre Eltern über den Vorfall zu informieren.

Der Unterricht am heutigen Dienstag soll wie geplant stattfinden, teilte der Landkreis am Abend mit. Der Stoff, der den Geruch verursacht habe, sei nicht gefunden worden. Messungen hätten keine schädliche Substanz ergeben. Man werde die Räume gut durchlüften, hieß es. Gefunden wurden allerdings zwei Behälter mit einem weißen Pulver, dieses soll am Dienstag untersucht werden, teilte die Kreissprecherin mit.

Das Rudolf-Hildebrand-Gymnasium wurde zum zweiten Mal innerhalb von fünf Wochen aufgrund eines Notfalls evakuiert werden. Am 28. Februar war dagegen eine Bombendrohung eingegangen. 614 Schüler und 47 Lehrer waren betroffen, ein Täter wurde nicht gefasst. Ob es einen Zusammenhang gibt, war gestern nicht zu klären.

An den Gymasien in Sachsen-Anhalt haben am Montag die Abiturprüfungen begonnen. Rund 6400 Schülerinnen und Schüler müssen in den nächsten vier Wochen ihre Abiturprüfungen schreiben.