In einem Prozess wegen versuchten Totschlags kommt der vorsitzende Richter am Landgericht Stendal aus dem Staunen nicht raus. Es geht um Drogen, einen Messerangriff und einen Trip nach Frankreich.

Von Günther Tyllack 05.11.2025, 16:33
Wegen versuchten Totschlags muss sich ein 30 Jahre alter Tunesier vor dem Landgericht Stendal verantworten.
Wegen versuchten Totschlags muss sich ein 30 Jahre alter Tunesier vor dem Landgericht Stendal verantworten. Günther Tyllack

Stendal. - „Das ist doch nicht ihr Ernst? Sie müssen doch noch wissen, wie sie nach Frankreich gekommen sind?“ Vorsitzende Richter von Großen Strafkammern am Landgericht Stendal sind allerhand gewohnt, doch zuweilen kommen selbst sie ins Staunen. So in dieser Woche beim Auftakt eines Prozesses wegen versuchten Totschlags.