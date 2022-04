Karneval „Roggkaffol“ ziert den Tangermünder Karnevalsorden

Der 27. Orden des „Tangermünder Carnevalvereins“ (TCV) wurde am Sonnabend vorgestellt. In der Lüderitzer Straße am „Roggkaffol“ hatten sich Mitglieder der blau-weißen Garde zur Präsentation getroffen. Vor Ort wurde klar, weshalb sie diesen Platz ausgewählt hatten.