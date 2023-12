In Wernigerode im Harz gibt es seit Juni 2023 eine Sonderampel am Westerntor. Bei Grün leuchtet eine Hexe, bei Rot ein Teufel.

Stendal/Wernigerode/Hameln - In Emden in Niedersachsen ist es Komiker Otto Waalkes, der Fußgänger sicher über die Straße geleitet. Im hessischen Friedberg übernimmt diese verantwortungsvolle Aufgabe niemand anderes als der „King of Rock ’n’ Roll“, Elvis Presley. Beide Männer selbstredend nicht persönlich, sondern in Form von Ampeln. Auch in Stendal hätte es eine Ampel mit besonderem Motiv geben können.