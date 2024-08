Wenn es nach den Wetter-Apps geht, gibt es in Stendal zum Sachsen-Anhalt-Tag fast jedes Wetter. Von Regen bis Sonnenschein soll alles dabei sein.

Sonne, Regen oder Wolken? Wetterprognose für den Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal

Stendal. - Ein steht jetzt schon fest: Die aktuelle Hitzewelle endet pünktlich zum Start des Sachsen-Anhalt-Tags am Freitag. Der Blick in die Wetter-Apps verheißt allerdings nichts Gutes für den Festauftakt in Stendal. Bisher wird Regen vorausgesagt.

Lesen Sie auch: Anfahrt, Parken, Programm - Alles Wichtige zum Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal

Wer in Stendal lebt, weißt jedoch: Wenn Regen angesagt ist, muss es nicht zwingend dazu kommen. Oft genug ziehen Regenfronten nördlich und südlich an der Hansestadt vorbei oder lösen sich vorher auf.

Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal: Wetter-Apps unterscheiden sich bei der Vorhersage

Kein Wunder also, dass sich die verschiedenen virtuellen Wetterfrösche im Internet uneinig sind, ob sich am Festwochenende die Himmelsschleusen öffnen oder nicht.

Die Wetter-App auf Android-Telefonen spricht für Freitag von 60 Prozent Regenwahrscheinlichkeit, wetter.com sagt moderate 35 Prozent voraus und bei der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes ist nicht einmal eine Regenwolke zu entdecken.

Möglicher Regen zum Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal

Wenn überhaupt, soll es am Freitag um die Mittagszeit und am späten Abend regnen. Festbesucher können sich auf angenehme Temperaturen bis 26 Grad einstellen.

Sobald die Sonne verschwunden ist, wird es deutlich kühler. Bei 12 bis 14 Grad zu den Abend- und Nachtstunden sollten diejenigen eine Jacke mit einpacken, die nicht gerade beim Tanzen vor den vielen Bühnen ins Schwitzen kommen. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, sollte einen Regenschirm oder eine Regenjacke mitnehmen.

Lesen Sie auch: Wie sicher ist der Sachsen-Anhalt-Tag? Innenministerin kündigt auch Taschenkontrollen an

Für Sonnabend und Sonntag werden fast schon ideale Festbedingungen vorausgesagt. Bei leicht bewölktem Himmel, angenehmen Temperaturen und trockenem Wetter steht einem ausgiebigen Besuch des Sachsen-Anhalt-Tages nichts im Wege. Lediglich für Sonntagmittag gibt es eine leichte Regenwahrscheinlichkeit.