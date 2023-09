Damit es zum Sachsen-Anhalt-Tag 2024 keine Großbaustelle in der Stendaler Innenstadt gibt, überlegt die Stadt, die Sanierung des Sperlingsbergs zu verschieben.

Sanierung des Sperlingsbergs in Stendal - Baustart droht zu kippen

Der Sperlingsberg in Stendal soll neu gestaltet werden. Der Baustart steht auf der Kippe.

Stendal - Der Start der Bauarbeiten am Sperlingsberg in Stendal droht zu kippen. Da der Haushalt der Stadt Stendal noch nicht beschlossen ist, könne nicht mit den Arbeiten begonnen werden, sagte Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) in einem Pressegespräch.

„Eine Baustelle zum Sachsen-Anhalt-Tag geht natürlich auch nicht“, so Sieler. Daher gebe es derzeit Überlegungen, den Baustart auf die Zeit nach dem Landesfest zu verschieben. Angst der Händler wegen gesperrter Zufahrtswege gebe es dagegen nicht, erklärt Bastian Sieler.

„Es wird ja nicht alles abgesperrt werden.“ Ein Durchgang für Fußgänger soll demnach immer bestehen bleiben. Im Zuge der Sanierungsarbeiten des Sperlingsberges soll auch die Polleranlage erneuert werden.