Der Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal hat begonnen. Die letzten Stunden vor Beginn werden für Feinjustierungen genutzt, bis Ministerpräsident Reiner Haseloff das Landesfest eröffnet.

Mit Video: Hier feiert Sachsen-Anhalt! So startet Stendal ins Landesfest

Willkommen in der Altmark

Das Kindermusical des Evangelischen Kirchenkreises Stendal war am Freitag einer der ersten Acts auf der Gastgeberbühne am Marktplatz.

Stendal. - Die letzten Stunden vor dem Start des Sachsen-Anhalt-Tages in Stendal sind noch einmal hektisch. Hier werden weitere Bänke platziert, dort erhalten Bühnen den letzten Feinschliff. Zelte, Buden und allerlei Stände bereiten sich auf 150.000 Gäste vor.

Auf der Marktplatzbühne wird ab Freitagvormittag das Bühnenbild für das Kindermusical aufgebaut. Gezeigt wird die Geschichte von Rosa Parks, einer US-amerikanischen Bürgerrechtlerin. Die Afroamerikanerin wurde 1955 im US-Bundesstaat Alabama festgenommen, weil sie sich weigerte, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen. In dem Stück „Martin Luther“ geht es um Gleichberechtigung.

Video: Die letzten Vorbereitungen und Startschuss des Sachsen-Anhalt-Tags in Stendal (Bericht/Kamera: Mike Kahnert, Schnitt/Sprecher: Torsten Grundmann)

Kindermusical mit 75 Mitwirkenden

„Alle Menschen sind gleich viel wert“, sagt Regisseurin Nele Müller. 75 Leute – Schauspieler und Orchester – setzen das Musical um. Träger ist der Evangelische Kirchenkreis Stendal.

Es ist ein generationsübergreifendes Projekt. Der jüngste Schauspieler ist 8 Jahre alt. Mit der Schneiderin ist die älteste Beteiligte 70.

Um 16 Uhr wird das Stück aufgeführt und die Gäste des Landesfestes schenken dem Musical viel warmen Applaus.

Organisationschef sorgt für letzte Vorbereitungen

Aber zurück in die Stunden vor dem Feststart. Organisationschef Matthias Neumann dreht auf einem E-Roller seine Runden über das Festgelände. Er hat nur wenige Momente Zeit, mit der Volksstimme zu reden, bevor ihn wieder jemand auf dem Handy anruft. „Wir sind seit heute früh um 7 Uhr wieder in Gange“, sagt er.

„Wir klären noch die letzten Probleme ab. Wo fehlen noch Stromanschlussmöglichkeiten, wo fehlt jetzt noch Wasser, wo müssen noch neue Verteiler gesetzt werden?“ Auf den Großflächenparkplätzen werden noch Sitzbänke platziert, „damit die wartenden Besucher die Gelegenheit haben, sich noch mal hinzusetzen“.

Die Menge an Aufgaben vor dem Feststart ist groß. Am Bahnhof werden noch weitere Wegweiser angebracht, so Neumann. Die Besucher sollen ihren Weg schließlich zum Festbereich finden.

Und der ist vollgepackt. Die verschiedenen Meilen sind förmlich gepflastert mit Zelten und Buden. Zur Mittagszeit werden an den Imbissständen die ersten Würste verkauft.

Nach der Eröffnung des Sachsen-Anhalt-Tages in Stendal wurde die Rolandhymne gesungen. Foto: Gerhard Draschowski

Um 14 Uhr geht es auf der Marktplatzbühne los. Zunächst mit einem Ökumenischen Eröffnungsgottesdienst. Superintendent Michael Kleemann spricht von einem Geschenk, dass Landesfest so beginnen zu dürfen.

Superintendent Michael Kleemann hat beim Ökumenischen Gottesdienst zum Auftakt des Landesfest davon gesprochen, was für ein Glück es sei, dass die Kirche den Sachsen-Anhalt-Tag miteröffnen darf. Foto: Gerhard Draschowski

Danach tritt ein Team aus Radio-Brocken-, SAW- und MDR-Moderatoren auf die Bühne. Sie tauschen mit OB Bastian Sieler (parteilos), Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) die nötigen Höflichkeiten aus. Dann ist der große Moment gekommen: „Der Oberbürgermeister hat jetzt die große Verantwortung, den Sachsen-Anhalt-Tag mit diesem Wimpel zu versehen“, sagt Reiner Haseloff.

Reiner Haseloff (CDU) eröffnet mit Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) den Sachsen-Anhalt-Tag. Foto: Gerhard Draschowski

Eine Standarte, an der die 22 Wimpel der vergangenen Gastgeberstädte hängen, steht auf der Bühne. Bastian Sieler „gibt sein Bestes“, wie er sagt, und steckt den Wimpel an. Es ist getan. Reiner Haseloff richtet sich an das Publikum und verkündet feierlich: „Der Sachsen-Anhalt-Tag ist eröffnet!“