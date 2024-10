FCM-Aufschrift, Sticker und Anti-Nazi-Spruch: Diese Hauswand im Birkenhagen in Stendal hat alles zu bieten, was das Vandalismus-Herz begehrt.

Stendal. - Hakenkreuze, Anti-Nazi-Sprüche und Lobeshymnen auf Fußballvereine: Was diese drei Dinge gemeinsam haben? In Form von Graffiti und Aufklebern tauchen sie in diesem Jahr in Stendal wieder verstärkt auf.