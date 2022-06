Schüler auf der Suche nach sich selbst: Berufsorientierung zum Mitmachen in Tangerhütte

Wer möchte nicht gern „Murmeltierbeachvolleyballer“, „Morgenflugbegleiter“ oder „Sonnenaufgangsbergführer“ werden? Berufe wie diese wurden Achtklässlern jetzt in Tangerhütte vorgeschlagen. „Professor Altklug“ erklärte ihnen dort, dass es bei der Berufsorientierung weniger um den hundertprozentigen Treffer, als vielmehr um eine Vorstellung von sich selbst geht.

Tangerhütte - Ein paar ziemlich schräge Berufsvorschläge machte der wunderliche Wissenschaftler „Professor Altklug“ jetzt in Tangerhütte den Schülern der 8. Klassen an der Gemeinschaftsschule „Wilhelm Wundt“ schon mitgebracht. Er war im Rahmen eines Mitmachprojektes unter dem Namen „Berufsorientierung einmal ganz anders“ zu Gast und stellte in einem Berufsfindungs-Quiz Fragen zum Aufstehverhalten und zu persönlichen Karrierezielen.