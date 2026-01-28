Stendal verschuldet sich langsamer als bisher gedacht. Doch das Millionendefizit bleibt. Der städtische Sparplan für das Jahr 2026 und darüber hinaus ist umfangreicher denn je.

Stendal verschuldet sich langsamer als gedacht, doch das jährliche Millionendefizit zieht die Kommune immer noch in die Tiefe.

Stendal. - Wäre die Stadt Stendal ein Schiff, dann geht sie seit dem Jahr 2022 unter. Jahr für Jahr staut sich ein scheinbar unaufhaltbares Millionendefizit an und zieht die Kommune in den Abgrund. Doch die Zahlen für das Jahr 2026 und darüber hinaus sehen optimistischer aus als noch im Jahr zuvor. Das liegt unter anderem an einem Sparplan, der umfangreicher denn je ausfällt.