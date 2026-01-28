EIL
Erinnerung an die Opfer In Havelberg gab es zur Nazizeit fast so viele Zwangsarbeiter wie Einwohner
Den Opfern des Nationalsozialismus zum Gedenken: Fast jeder Betrieb und Landwirt in und um Havelberg beutete Gefangene aus. Es gab drei Lager und Baracken in den Ziegeleien.
28.01.2026, 16:53
Havelberg - „Davon haben wir nichts gewusst.“ Diesen Satz hat man von Zeitzeugen der Nazizeit immer wieder gehört. Beim Thema Zwangsarbeit kann man die Aussage klar als Schutzbehauptung entlarven. „Es gab 13 Millionen Zwangsarbeiter im Deutschen Reich“, sagt Roland Borchers im Havelberger Rathaussaal.