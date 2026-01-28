Den Opfern des Nationalsozialismus zum Gedenken: Fast jeder Betrieb und Landwirt in und um Havelberg beutete Gefangene aus. Es gab drei Lager und Baracken in den Ziegeleien.

In Havelberg gab es zur Nazizeit fast so viele Zwangsarbeiter wie Einwohner

Die Luftaufnahme zeigt die Ziegelei in der Havelberger Elbstraße mit dem rauchenden Schornstein. Hier, wie in vielen anderen Betrieben in Havelberg und Umgebung, wurden in der NS-Zeit Zwangsarbeiter beschäftigt.

Havelberg - „Davon haben wir nichts gewusst.“ Diesen Satz hat man von Zeitzeugen der Nazizeit immer wieder gehört. Beim Thema Zwangsarbeit kann man die Aussage klar als Schutzbehauptung entlarven. „Es gab 13 Millionen Zwangsarbeiter im Deutschen Reich“, sagt Roland Borchers im Havelberger Rathaussaal.