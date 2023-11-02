In den Magdeburger Clubs wird ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch vom 30. Januar bis 1. Februar 2026 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Nachdenker: "Video Killed the Discostar" ist die Nacht mit DJ Pete und DJ Nico im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 am 30.1. überschrieben.

Kunstkantine: "From Dispo to Dispo" heißt es am 30.1. ab 21 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43. Für Musik sorgen Josy, Lackschuh, Klaus Lörrach und Just Etienne.

Ellen Noir: Die "Resident Night" bricht im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 am 30.1. um 22 Uhr an. Bis 0 Uhr ist der Eintritt frei. Gespielt werden Hardtekk, Tekk, Hardtechno und Uptempo. An den Decks stehen Beat & Bizeps vs. Kiefa, Togs vs. SKG, Crackpots vs. 5XD, Icaruzz vs. Fehlfunktion, Höhni vs. Bero, Krause vs. Trypsin sowie Creapy. Am 31.1. feiert DJ Pecee ab 22 Uhr mit dem Partyvolk die "Mega 80er 90er und 2000-2010 Party".

Deep 2.0: Im Deep 2.0 auf der Ecke Breiter Weg/Keplerstraße spielt die Musik Freitag und Sonnabend. Am 30.1. ab 22 Uhr sorgen La Stroma, Robert K und FM Stroemer für den "Neon Rausch #2".

1o4: Im 1o4 am Hasselbachplatz 2 legen DJ Saskix und DJ Dani am 30.1. HipHop, RnB und Trap auf. Los geht's um 23 Uhr. Das 1o4 tritt die Nachfolge des erst im Dezember geschlossenen Moonbeats an.

Boys'n'Beats: Die "Havana Club Night" steht im Queer-Club Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89 am 30.1. ab 23 Uhr im Kalender. Am 31.1. ab 23 Uhr sorgt DJ M&M für Stimmung bei der "Après-Ski-Party".

Buttergasse: Felix Harrer macht bei seiner "Hard Harder Harrer - Club-Tour 2026" am 30.1. ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 Station. Unterstützung zu Techno, EDM und Dance. DJ Felistic sorgt am 31.1. ab 23 Uhr mit House, EDM und Dance für die "Night Vibes".

Down Town Club: Florence legt am 30.1. ab 23 Uhr bei "The Beat goes on" am 30.1. ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 House, Techno und EDM auf. "Mixed Baby" ist am 31.1. ab 23 Uhr mit DJ Etage Zwo angesagt.

Prinzzclub: "Hip-Hop Latino" bietet am 30.1. ab 22 Uhr Hip-Hop, Latino, Club Classics und Afrobeats mit DJ Pyeah im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a - für den derzeit eine Nachfolge gesucht wird. Zum "Saturday Madness" am 31.1. ab 23 Uhr ist Alex Martura zur Stelle.

Café Treibgut: Im beheizten XXL-Partyzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 heißt es am 31.1. ab 19 Uhr "Lets get Melodic" mit Mützang und P.Sonique, die Melodic Techno und House sowie Afro House auflegen.

Feuerwache: Ein Schwoof mit DJ Bugs beginnt am 31.1. um 21 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140.

Idol: Eine Ü30-Party beginnt am 31.1. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Moonbar: Die "Arabische DJ-Nacht" beginnt am 31.1. um 21 Uhr in der Moonbar in der Sternstraße 29.

Insel der Jugend: "Pop Girly Night & brat party" heißt es am 31.1. um 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.