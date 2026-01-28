Pullman-City in Hasselfelde und Braunlage: Das Netz der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) soll dorthin wachsen. Die Planungen für die Verlängerung ins niedersächsische Braunlage sind überraschend weit fortgeschritten.

Millionenprojekt der Harzer Schmalspurbahnen: So realistisch ist neue Strecke Elend–Braunlage wirklich

Die Brockenbahn unterhalb des Brockengipfels: Eine Verlängerung des Netzes der Harzer Schmalspurbahnen in Richtung Braunlage ist geplant.

Wernigerode/Braunlage. - Wernigerode-Drei Annen Hohe-Braunlage, Braunlage-Nordhausen und vor allem Braunlage-Brocken und zurück: Zugverbindungen, die perspektivisch möglich werden könnten, wenn die seit Jahrzehnten immer wieder diskutierte Verlängerung der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) von Elend ins niedersächsische Braunlage Wirklichkeit wird. Wurde seit der Wende viel darüber diskutiert und gestritten, liegen nun neue Fakten vor.