Schweizer Autofreund übernimmt in der Altmark den Staffelstab fürs nächste „Mossi“-Treffen

Es liegen aufregende Tage hinter Ronald Schenk aus Lüderitz, aber auch wunderbare Begegnungen. Das deutschlandweite Treffen der Moskwitsch-Freunde, das er organisiert hat, kam bestens an. Im nächsten Jahr geht es für die „Mossi“-Fans in die Schweiz.

Bertingen/Lüderitz - Die weiteste Anfahrt – aus dem Aargau in der Schweiz – hatte auch das älteste Fahrzeug, als sich die Moskwitsch-Gemeinde aus ganz Deutschland in der Altmark traf. Eigentlich lag der Sammelpunkt im Feriendorf Bertingen nicht ganz in der Altmark, aber die Ausfahrten führten nach Tangermünde, Beuster und Lüderitz. Und dort gab es für die 105 gemeldeten Teilnehmer (weitere Tagesgäste machten die Ausfahrten mit) einiges zu entdecken.