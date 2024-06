Sechs Altmärker sind in Magdeburg mit dem „Goldenen Meisterbrief“ geehrt worden, vorn von links: Dachdeckermeister Wolfgang Wöhler, Elektroinstallationsmeister Rüdiger Schulze, Tapeziermeister Heinz-Peter Apel; hinten von links: Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister Klaus Göring, Kammerpräsident Andreas Dieckmann, Malermeister Hans-Joachim Süß und Malermeister Klaus-Jürgen Krüger.

Stendal/Magdeburg. - Nur wenige Tage vor dem großen Fußballfest haben sechs Altmärker eine besondere „Meisterschaft“ gefeiert. Im Magdeburger Haus des Handwerks wurden sie, 50 Jahre nach erfolgreichem Abschluss, mit dem „Goldenen Meisterbrief“ ausgezeichnet.

Sehr feierlich ging es im Saal „Altmark“ zu, als Kammerpräsident Andreas Dieckmann jedem Einzelnen gratulierte und mit ein paar persönlichen Worten würdigte. Er dankte den anwesenden Handwerksmeistern für ihr Engagement.

Beruf lag in der Familie

Bei Wolfgang Wöhler lag der Beruf in der Familie. Im Jahr 1975 übernahm der Salzwedeler den Dachdeckerbetrieb seines Vaters. Die Tradition setzte er 30 Jahre lang fort, bis er die Firma wiederum an seinen Sohn übergab. Innerhalb der Handwerkerschaft war der 72-Jährige viele Jahre lang, als Kreishandwerksmeister des Altmarkkreises Salzwedel und als Obermeister der Dachdeckerinnung Altmark, aktiv. Noch heute engagiert er sich im Bildungsverbund Salzwedel und gibt dort seine Erfahrungen an die nächste Generation weiter.

Rüdiger Schulze absolvierte seine Lehre zum Elektromonteur Ende der 1960er Jahre beim Elektromeister Fritz Kieslich im westaltmärkischen Beetzendorf. Als dieser verstarb, bekam er die Chance, die Firma mit Sondergenehmigung zu übernehmen, unter der Voraussetzung, die Meisterprüfung nachzuholen. Das tat er 1974. Bis 2009 war der heute 81-Jährige selbstständig tätig.

Klaus-Jürgen Krüger (74) erlernte seinen Beruf im Betrieb des Vaters. Im Jahr 1977 machte sich der Malermeister aus Ahlum selbständig. Er bildete Lehrlinge aus und beschäftigte bis zu vier Mitarbeiter. Mit seiner Pensionierung, Ende 2013 musste die Firma schließen, da sich kein Nachfolger fand.

Unternehmen besteht seit 146 Jahren

Auch mit 75 ist Klaus Göring als Obermeister seiner Innung und öffentlich bestellter Sachverständiger noch aktiv. Die Gesellenprüfung hatte der Oebisfelder 1967 bestanden, 1970 ein Ingenieurstudium Heizung-Lüftung-Sanitär abgeschlossen und vier Jahre darauf seinen Meisterbrief erworben. Später arbeitete er zehn Jahre lang selbst im Meisterprüfungsausschuss mit. Der Betrieb, den er 1978 von seinem Vater übernommen hatte, hat eine lange Tradition. Das Unternehmen besteht seit 146 Jahren.

Der Stendaler Malermeister Hans-Joachim Süß erlernte seinen Beruf ebenfalls bei seinem Vater. Das Abitur machte er an der Volkshochschule. Danach besuchte der heute 73-Jährige die Meisterschule. Sein Antrag, eine eigene Firma zu gründen, wurde in der DDR zunächst abgelehnt. Erst 1975 konnte er sich selbständig machen und führte den Betrieb viele Jahre lang erfolgreich. Im Jahr 2023 gab er die Firma an seinen Schwiegersohn weiter.

Osterburger kann zwei Meistertitel vorweisen

Gleich zwei Meistertitel kann Heinz-Peter Apel vorweisen. Schon 1969 legte der heute 80-jährige Osterburger die Prüfung im Tischlereihandwerk ab und stieg als Teilhaber im väterlichen Betrieb mit ein. Dieser umfasste die Bereiche Polsterei, Tischlerei, Bestattungen und Möbelhandel. Nach der Meisterprüfung im Tapezierhandwerk führte Heinz-Peter Apel die Firma zusammen mit seiner Ehefrau. Nach der politischen Wende eröffneten sie 1993 ein Möbelhaus, das 2001 an den Sohn übergeben wurde.