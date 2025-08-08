In Stendal werden „Secret Packs“ - geheimnisvolle Pakete - zum Kauf angeboten. Was drin ist, bleibt bis zum Öffnen verborgen. Ein Selbstversuch der Volksstimme zeigt, ob sich das Risiko lohnt.

Mit Video: Geheimnisvolle Pakete in Stendal - Lohnt sich der Kauf?

Jens und Jessica Braunschweig bieten in den Aral-Tankstellen in Stendal „Secret Packs“ zum Verkauf an. Was man bekommt, bleibt bis zum Schluss eine Überraschung.

Stendal - Im ersten Moment könnten Kunden denken, hier wird wohl ausrangiert. In der Aral-Tankstelle an der Arneburger Straße in Stendal steht eine große Kiste, die bis oben hin mit zahlreichen Paketen gefüllt ist. Wer genauer hinsieht, erkennt: Die Päckchen stehen zum Verkauf. Was drin ist? Das weiß niemand.