Arbeitsplatz gesucht Sie helfen jungen Menschen im Landkreis Stendal in den Job

Das Team der mobilen Jugendberufsagentur unterstützt im Landkreis Stendal beim Übergang von der Schule zum Beruf.

Von Anna Lisa Oehlmann 17.09.2025, 06:04
Jugendhilfeberater Willi Schüler und Linda Kohlmeier (rechts) vom Landkreis Stendal stellen Volksstimme-Redakteurin Anna Lisa Oehlmann die mobile Jugendberufsagentur vor.
Jugendhilfeberater Willi Schüler und Linda Kohlmeier (rechts) vom Landkreis Stendal stellen Volksstimme-Redakteurin Anna Lisa Oehlmann die mobile Jugendberufsagentur vor. Foto: Stefan Rühling/Landkreis Stendal

Stendal - Schule nervt, die Eltern sowieso und Psyche oder Gesundheit spielen nicht mit – die Probleme, mit denen junge Menschen zu kämpfen haben, sind vielfältig. Damit sie trotzdem den Sprung in die Berufswelt schaffen, können sie die Hilfe der mobilen Jugendberufsagentur (mJBA) in Anspruch nehmen. Wie sie Menschen zwischen 15 und 25 Jahren unterstützt.