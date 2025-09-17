Das Team der mobilen Jugendberufsagentur unterstützt im Landkreis Stendal beim Übergang von der Schule zum Beruf.

Sie helfen jungen Menschen im Landkreis Stendal in den Job

Jugendhilfeberater Willi Schüler und Linda Kohlmeier (rechts) vom Landkreis Stendal stellen Volksstimme-Redakteurin Anna Lisa Oehlmann die mobile Jugendberufsagentur vor.

Stendal - Schule nervt, die Eltern sowieso und Psyche oder Gesundheit spielen nicht mit – die Probleme, mit denen junge Menschen zu kämpfen haben, sind vielfältig. Damit sie trotzdem den Sprung in die Berufswelt schaffen, können sie die Hilfe der mobilen Jugendberufsagentur (mJBA) in Anspruch nehmen. Wie sie Menschen zwischen 15 und 25 Jahren unterstützt.