Eine 66-jährige Frau aus dem Kreis Stendal klagt nach einem Silvester-Angriff mit Polenböllern auf ihr Haus in Klietz über Tinnitus. Am Landgericht Stendal sagt die Seniorin gegen die Angeklagten aus.

Stendal. - Im Prozess am Landgericht Stendal gegen zwei junge Männer, denen das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion am 31. Dezember 2023 in Klietz kurz vor Mitternacht vorgeworfen wird, ist das Opfer gehört worden. Am Haus der 66-Jährigen waren zwei sogenannte Polenböller detoniert. Dabei waren nicht nur am Hoftor und am Haus Schäden entstanden. Die 66-Jährige klagte über gesundheitliche Einschränkungen.