Zwischen Flammen und Rettung So bereitet sich die Feuerwehr Borstel auf den Hansepokal in Stendal vor

Für die Feuerwehr Borstel geht es im Volldampf in die Wettkampfsaison. Frauen und Männer trainieren für Hansepokal und Stadtausscheid im Feuerwehrsport am 10. Mai in Stendal.