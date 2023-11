So geht´s weiter mit der Domsanierung in Stendal - Zurück zum Ziegelrot

Der Dom in Stendal benötigt eine millionenschwere Sanierung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Ein nächster Schritt in Sachen Innensanierung des Stendaler Domes steht an. Und: „Wir müssen schnell sein“, betont Dompfarrer Markus Schütte. Das Land Sachsen-Anhalt habe kurzfristig 100.000 Euro an Fördermitteln ausgereicht und das Geld soll auch bis Jahresende ausgegeben sein. Die gesamten Kosten für den nächsten Bauabschnitt belaufen sich auf 152.000 Euro. Eigenmittel komplettieren die Summe.