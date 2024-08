Frank-Walter Steinmeier ist in Stendal angekommen. Die Volksstimme begleitete den Bundespräsidenten an seinem Ankunftstag in der Hansestadt.

So hat der Bundespräsident seine ersten Stunden in Stendal verbracht

Stendal - Aufregung vor dem Tangermünder Tor in Stendal. Immer wieder ein hastiger Blick zur Uhr. Dann ist es plötzlich so weit. Angeführt von Polizeimotorrädern, kommt am 25. August kurz nach 13 Uhr eine schwarze Limousine mit dem Kennzeichen 0-1 vorgefahren. Vorn am Wagen weht die Fahne mit dem Bundesadler. Dann ist der Moment gekommen: Frank-Walter Steinmeier steigt aus dem Wagen.