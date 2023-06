Das ehrenamtliche Netzwerk in Stendal funktioniert: Die Freiwilligen-Agentur Altmark verschenkt eine Schaufensterpuppe an das Sportmuseum

So schnell kann ein Schaufensterpuppen-Wunsch in Stendal in Erfüllung gehen

Marion Zosel-Mohr von der Freiwilligen-Agentur Altmark übergab in der Kleinen Markthalle eine Schaufensterpuppe an Sportmuseumsleiter Uwe Bliefert.

Stendal (vs) - So schnell können Wünsche in Erfüllung gehen: Am Montag erfuhr Marion Zosel-Mohr von der Freiwilligen-Agentur Altmark aus der Volksstimme, dass das Stendaler Sportmuseum eine Schaufensterpuppe sucht. Sie griff zum Telefon und rief Museumschef Uwe Bliefert an.

Am Dienstag konnte er sich in der Kleinen Markthalle „die Dame“ abholen, die dort nur einmal monatlich als Dekoration beim Kleidertausch zum Einsatz kommt. „Bei uns wird sie nicht so dringend gebraucht wie im Sportmuseum“, so Marion Zosel-Mohr. Uwe Bliefert bedankte sich: „Diese Reaktion zeigt, dass man in Stendal bereit ist, einander zu helfen. Das Netzwerk funktioniert.“ Immer wieder erlebe er, wie unkompliziert sich das Miteinander auf der Ebene der Ehrenamtler hier gestalte.

„Herzlich willkommen im Sportmuseum. Wir freuen uns, wir sind bisher nur Männer“, begrüßte er scherzhaft die Schaufensterpuppe, die etwas traurig dreinschaute, aber schon bald eine wichtige neue Aufgabe im Sportmuseum übernehmen wird: In traditioneller Bekleidung repräsentiert sie die Kampfsportart Jiu-Jitsu und wirbt für die 2. Weltmeisterschaft der Internationalen Jiu-Jitsu Academy in Stendal vom 24. bis 27. August 2023.