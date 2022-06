So stärkt der „Welt-Pavillon“ Integration in Stendal

Die Organisatoren des Begegnungsprojekt „Welt-Pavillon“ aus Hannover gehen bewusst ins Innenstadt-Zentrum in Stendal. Die Freiwilligen-Agentur-Altmark und der Integrationskoordinator des Landkreises unterstützen die Gäste.

Stephan Sasse, Jacob Wernike, David Messner, Beata Nitschke, Haniyeh Safari, Marion Zosel-Mohr und Kristina Oelze (von links) wollen in Stendal das Thema Migration mehr in den Fokus rücken.

Stendal - Der bunte Pavillon am Winckelmann-Platz ist nicht zu übersehen und erregt die Aufmerksamkeit vieler Passanten. Die Organisatoren des Begegnungs-, Mitmach- und Vernetzungsprojekt „Welt-Pavillon“ haben am Sonnabend in Stendal gastiert. Jacob Wernike als Integrationskoordinator des Landkreises und seinen Mitstreiter der Freiwilligen-Agentur-Altmark unterstützen das Projekt aus Hannover.