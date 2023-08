Die Rückkehr in das sanierte Gebäude in der Karlstraße in Stendal wird mit der Kulturpreisverleihung gefeiert.

So startet das Theater in Stendal in die neue Spielzeit 2023/2024

Das Theater der Altmark in Stendal feiert am 26. August feierlich die Eröffnung der neuen Spielzeit.

Stendal - Das Theater der Altmark hat ungewöhnliche dreieinhalb Jahre hinter sich. Eine wegen Schwierigkeiten verzögerte und in die Länge gezogene Sanierung sowie eine Pandemie, die Ausweichpläne verkompliziert hat, haben Künstler und Mitarbeiter des Theaters auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Mit dem Beginn der neuen Spielzeit ändert sich das.

Die Sanierung des Theaters der Altmark ist bis auf ein paar wenige Handgriffe abgeschlossen. Mit Dorotty Szalma beginnt eine neue Intendantin damit, in Stendal ihre Spuren zu hinterlassen. Startschuss für das neue Theater-Kapitel ist das Wochenende vom 26. und 27. August. An dem Sonnabend wird die Spielzeit feierlich eröffnet. Zusätzlich werden während der Eröffnungsgala die Kulturpreise der Hansestadt Stendal verliehen. Am Sonntag können alle Interessenten das energetisch sanierte Theatergebäude bei einem Tag der offenen Tür entdecken, miterleben wie eine Probe abläuft und einmal selber auf der Bühne stehen.

Premiere von „Mamma Medea“ am 9. September

Dass Dorotty Szalma nicht nur zum Planen der Spielzeit nach Stendal gekommen ist, beweist die gebürtige Ungarin bei der ersten Premiere ihrer Amtszeit, bei der sie die Regie übernommen hat. „Mamma Medea“ wird am Sonnabend, 9. September, um 19.30 Uhr das erste Mal aufgeführt. Besucher erleben dabei im Großen Saal eine Geschichte, in der Liebe und Leidenschaft in Rache umschlagen.

„Mamma Medea“ erzählt die Geschichte der berühmtesten Kindsmörderin der Menschheit. In der Beschreibung des Stücks heißt es: „Die junge Königstochter Medea verliebt sich in den Abenteurer Jason aus dem fernen Griechenland. Er fordert das Recht auf das Goldene Vlies ein. Um ihm zu helfen, verrät Medea ihr Land, ihren Vater und mordet ihren Bruder. “

Die zweite Premiere findet am Sonnabend, 16. September, um 19.30 Uhr im Kleinen Haus statt: „Struwwelpeter“ – eine schockierende Geschichte, die nichts für Zartbesaitete ist.

Die Theaterkasse öffnet ab Montag, 21. August, wieder ihre Pforten. Kartenreservierungen sind telefonisch von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr unter 03931/635725, per E-Mail an besucherservice@tda-stendal.de und online auf der Webseite des Theaters der Altmark.