Die Geschichte der Familie Gemsjäger ist eng mit der Feuerwehr Eggersdorf verknüpft. Ernst Gemsjäger gehörte einst zu den Gründungsmitgliedern, und heute noch steht die Familie im Dienst des Ehrenamtes.

Von Klaus-Dieter Schmidt 10.02.2026, 10:11
Fred Gemsjäger wurde aufgrund seines 50-jährigen Verdienstes in der Eggersdorfer Feuerwehr mit der Ehrennadel ausgezeichnet.
Fred Gemsjäger wurde aufgrund seines 50-jährigen Verdienstes in der Eggersdorfer Feuerwehr mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Foto: Klaus-Dieter Schmidt

Eggersdorf. - Zu Beginn eines neuen Jahres finden in den Ortsfeuerwehren immer die Jahreshauptversammlungen statt. Hier wird Rechenschaft über den zurückliegenden Zeitraum gezogen und neue Aufgaben für die zukünftige Arbeit anvisiert. In vielen der Wehren nutzt man die Zusammenkunft auch, um verdienstvolle Mitglieder zu ehren, Beförderungen vorzunehmen oder Funktionsübertragungen zu erteilen.