Die Geschichte der Familie Gemsjäger ist eng mit der Feuerwehr Eggersdorf verknüpft. Ernst Gemsjäger gehörte einst zu den Gründungsmitgliedern, und heute noch steht die Familie im Dienst des Ehrenamtes.

Fred Gemsjäger wurde aufgrund seines 50-jährigen Verdienstes in der Eggersdorfer Feuerwehr mit der Ehrennadel ausgezeichnet.

Eggersdorf. - Zu Beginn eines neuen Jahres finden in den Ortsfeuerwehren immer die Jahreshauptversammlungen statt. Hier wird Rechenschaft über den zurückliegenden Zeitraum gezogen und neue Aufgaben für die zukünftige Arbeit anvisiert. In vielen der Wehren nutzt man die Zusammenkunft auch, um verdienstvolle Mitglieder zu ehren, Beförderungen vorzunehmen oder Funktionsübertragungen zu erteilen.