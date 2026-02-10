Liveticker
Feuer und Flamme Eggersdorf: Feuerwehr steckt der Familie einfach im Blut
Die Geschichte der Familie Gemsjäger ist eng mit der Feuerwehr Eggersdorf verknüpft. Ernst Gemsjäger gehörte einst zu den Gründungsmitgliedern, und heute noch steht die Familie im Dienst des Ehrenamtes.
10.02.2026, 10:11
Eggersdorf. - Zu Beginn eines neuen Jahres finden in den Ortsfeuerwehren immer die Jahreshauptversammlungen statt. Hier wird Rechenschaft über den zurückliegenden Zeitraum gezogen und neue Aufgaben für die zukünftige Arbeit anvisiert. In vielen der Wehren nutzt man die Zusammenkunft auch, um verdienstvolle Mitglieder zu ehren, Beförderungen vorzunehmen oder Funktionsübertragungen zu erteilen.