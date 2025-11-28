Platz ist saniert Sperlingsberg offiziell freigegeben: Was sich für Autofahrer und Anwohner ändert

Der Sperlingsberg in Stendal ist saniert. Die Volksstimme beantwortet noch offene Fragen: Wo bleibt das Grün? Wie funktionieren die Poller? Und was passiert mit dem Brunnen?