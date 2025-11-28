Platz ist saniert Sperlingsberg offiziell freigegeben: Was sich für Autofahrer und Anwohner ändert
Der Sperlingsberg in Stendal ist saniert. Die Volksstimme beantwortet noch offene Fragen: Wo bleibt das Grün? Wie funktionieren die Poller? Und was passiert mit dem Brunnen?
Aktualisiert: 28.11.2025, 15:46
Stendal. - Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) hat den sanierten Sperlingsberg am Freitag, 28. November, offiziell freigegeben. Fehlendes Grün, ungewöhnliche Lampen, neue Poller und ein halb geputzter Brunnen werfen Fragen auf. Die Volksstimme hat die Antworten.