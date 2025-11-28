weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Platz ist saniert: Sperlingsberg offiziell freigegeben: Was sich für Autofahrer und Anwohner ändert

Platz ist saniert Sperlingsberg offiziell freigegeben: Was sich für Autofahrer und Anwohner ändert

Der Sperlingsberg in Stendal ist saniert. Die Volksstimme beantwortet noch offene Fragen: Wo bleibt das Grün? Wie funktionieren die Poller? Und was passiert mit dem Brunnen?

Von Mike Kahnert Aktualisiert: 28.11.2025, 15:46
Oberbürgermeister Bastian Sieler hat den Sperlingsberg in Stendal am Freitag offiziell freigegeben.
Oberbürgermeister Bastian Sieler hat den Sperlingsberg in Stendal am Freitag offiziell freigegeben. Fotos: Mike Kahnert

Stendal. - Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) hat den sanierten Sperlingsberg am Freitag, 28. November, offiziell freigegeben. Fehlendes Grün, ungewöhnliche Lampen, neue Poller und ein halb geputzter Brunnen werfen Fragen auf. Die Volksstimme hat die Antworten.