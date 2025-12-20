Der Sportmediziner Paul E. Nowacki schenkt dem Sportmuseum Stendal seine Originalkleidung von den Olympischen Spielen 1972 in München. Ein Dank an die alte Heimat.

Heike Scholze übergab im Stendaler Sportmuseum an Jörg Hosang die Kleidung, die ihr Großcousin Paul E. Nowacki und dessen Frau Doralies 1972 bei den Olympischen Spielen getragen haben.

Stendal - Wenn sich einer mit Stendaler Sportgeschichte auskennt, dann ist es Jörg Hosang. Seit Jahren trägt er mit seinen ehrenamtlichen Sportmuseumskollegen Uwe Bliefert und Horst Paulus Pokale, Urkunden, Presseberichte, Trikots, Sportgeräte und vieles mehr zusammen, verbringt unzählige Stunden in Archiven und trifft sich mit Zeitzeugen, um Sportgeschichtliches für die Nachwelt zu erhalten. Um der Öffentlichkeit zu zeigen: Stendal ist eine Sportstadt!