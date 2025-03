Schöffengericht entscheidet über Verfahren Staatsanwaltschaft Stendal erhebt Anklage gegen Ex-SWG-Chef

Daniel Jircik, Ex-Geschäftsführer der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG), soll Aufträge für Aufzugsanlagen an mehreren Straßen in Stendal bereits vor der Zusage von Fördergeld erteilt haben. Der Vorwurf: Subventionsbetrug in fünf Fällen.