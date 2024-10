Oberbürgermeister Bastian Sieler hat Videoüberwachung für den Winckelmannplatz in Stendal angekündigt.

Stadt Stendal will Winckelmannplatz mit Videokameras überwachen

Sicherheit in der Altstadt

Die Stadtverwaltung in Stendal plant, den Winckelmannplatz mit Videokameras zu überwachen.

Stendal. - Kameraüberwachung am Winckelmannplatz in Stendal: Das hat Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) am Montag, 21. Oktober, im Stadtrat angekündigt.