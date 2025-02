Stendal. - Ohne sie würden viele Ortsfremde an Stendals Schönheiten achtlos vorbeilaufen. Gemeint sind die Gästeführer. Aktuell umfasst die Gruppe um die 25 Personen. „Besucher schätzen unsere Stadtführer und finden lobende Worte“, heißt es aus dem Stendaler Rathaus.

Das Team der Tourist-Information wird inzwischen gezielt auf bestimmte Gästeführer angesprochen und so manche Gruppe wünscht sich bei einem erneuten Besuch in Stendal wieder dieselbe Person. So wie den hauptamtlichen Stadtführer der Rolandstadt: Arne Marzahn. Er weiß Mitstreiter um sich, die einen kollegialen Umgang pflegen.

Im Fokus steht bei dem Team ein ständiger Wissensaustausch mit spezialisierten Fortbildungen. Deshalb gibt es auch unter den Gästeführern echte Fachprofis, die sich auf bestimmte Themengebiete festgelegt haben. Das macht etwa Sonderführungen für die Bereiche Architektur oder Militärgeschichte möglich.

Lesen Sie auch: Stadtführer in Stendal - Wenn das Herz für die Heimat brennt

Hätte Arne Marzahn einen Wunsch frei, wäre es dieser: „Wir suchen Nachwuchs mit Geschichtsinteresse in den Reihen der Stadtführer.“ In der Vergangenheit gab es bereits verschiedene Aktionen, wie eine Arbeitsgemeinschaft an einer Grundschule, um bei den Jüngsten die Neugier auf die Stadtgeschichte zu wecken. Doch Kinder und Jugendliche zu motivieren, Touristen markante Punkte in der Stadt zu zeigen, scheint durchaus herausfordernder zu sein als gedacht. Deshalb konnte sich bisher auch noch keine Gruppe junger Historikerfreunde zusammenfinden.

Regelmäßig bietet Stendal Ausbildungskurse für zukünftige Stadtführer an. Der jüngste Kurs endete im Mai vergangenen Jahres. Wer die Riege der Gästeführer verstärken möchte, sollte freundlich und positiv gestimmt sein, geschichtliche Grundkenntnisse abrufen können und auch eine Begeisterung für die Hansestadt mitbringen, heißt es von der Stadt zum Anforderungsprofil. Zudem sollten mögliche Gästeführer gut zu Fuß sein, ein sicheres Auftreten haben und genug Motivation besitzen, sich immer wieder Daten und Fakten anzueignen.

Lesen Sie auch: Stadtsee in Stendal - Wie aus einer „Pfütze“ das bekannte Gewässer wurde

Bei einer nächsten Ausbildungsrunde, deren Beginn noch nicht abschließend geklärt ist, freuen sich die Verantwortlichen über Interessenten ab dem Geburtenjahrgang 1980. Die beiden jüngsten Stadtführerinnen sind Anfang der 90er-Jahre geboren worden. Kontaktdaten von Interessenten für das Ehrenamt nimmt die Tourist-Information im Rathaus Stendal unter Telefon 03931/651190 und -1194 sowie per E-Mail touristinfo@stendal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und sonnabends von 10 bis 12 Uhr entgegen.

Anlässlich des Weltgästeführertags am 21. Februar 2025 veranstaltet die Stadt eine Sonderführung durch Stendal mit dem Motto „Verborgene Schätze“. Die Führung startet am Sonnabend um 15 Uhr auf dem Marktplatz und wird circa 90 Minuten dauern. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Die Stadt bittet anstelle einer Teilnahmegebühr um Spenden für das Uenglinger Tor.