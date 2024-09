Gewässerpflege mit Kettenantrieb Mit Video: Wieso ein Amphibien-Fahrzeug auf dem Stadtsee in Stendal unterwegs war

Eine Woche lang war in das ungewöhnliche Amphibien-Fahrzeug des Landesanglerverbands Sachsen-Anhalt auf dem Wasser und am Ufer zu sehen. Darum war es am Stendaler Stadtsee unterwegs.