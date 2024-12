Metallrohren geht es an den Kragen. Die Stadtwerke bauen Fernwärmeleitung in Stendal zurück. Wer davon betroffen ist und warum sich für diesen Schritt entschieden wurde.

Bauarbeiten an Lüderitzer Straße

Abgebaute Metallrohre liegen auf der Fläche zwischen Lüderitzer Straße und Gardelegener Straße in Stendal.

Stendal - Dort, wo an der Lüderitzer Straße in Stendal zum Sachsen-Anhalt-Tag noch Gäste den Weg zu einem der beiden Großparkplätze finden konnten, herrscht derzeit reger Baubetrieb. Die Fläche wurde mit einem Bauzaun abgesperrt, es liegen abgesägte Äste und Metallrohre herum. Bagger bewegen sich über das Gelände und häufen Erde aufeinander. Was ist da los?