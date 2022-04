Stendal beschließt Haushaltsplan - doch das birgt Risiken

Das Dorfgemeinschaftshaus in Jarchau wird brandschutztechnisch saniert werden. Die neue Einrichtung ist noch nicht bezahlt.

Stendal - Der Haushaltsplan der Stadt Stendal ist beschlossene Sache. Aber nicht, ohne dass kurz vor Schluss noch einige letzte Änderungen daran vorgenommen wurden. Allein die Fraktion der Freien Stadträte Stendal/Bürger für Stendal (FSS/BfS) hat am Montag einen Antrag mit zehn Unterpunkten gestellt. Die Sanierung des Gemeinschaftshauses in Jarchau könnte dadurch in Schwierigkeiten geraten.