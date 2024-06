Die Sanierung der Hallstraße in Stendal erweist sich als schwieriger als gedacht. Bauunternehmer Christian Punzel setzt auf Präzision, doch die Fertigstellung zum Sachsen-Anhalt-Tag bleibt ungewiss.

Schwierige Baustelle: Wird die Hallstraße in Stendal zum Sachsen-Anhalt-Tag fertig?

Baustelle Hallstraße Stendal: Firmenchef Christian Punzel (rechts) und sein Bauleiter Tomasz Hampel betrachten einen der Schächte, in dem viele Leitungen verlegt sind.

Stendal - Es hat etwas von einem Hindernisparcours, wenn man die Hallstraße in Stendal entlang gehen will. Hier eine Baugrube, dort eine Gitterbox mit Baumaterialien – man sieht, dass hier hart gearbeitet wird. Die Baustelle auf der südlichen Hallstraße ist nur 275 Meter lang, aber die haben es in sich.