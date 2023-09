Das Kinder- und Familienfest hat zahlreiche Menschen an den Stadtsee in Stendal gelockt. Eine Überraschung gab es bei der Siegerehrung der besten Radler Stendals.

Viele Menschen haben den sonnigen und warmen Sonnabend genutzt, um dem Kinder- und Familienfest am Stadtsee in Stendal einen Besuch abzustatten.

Stendal - Süße Zuckerwatte hier, Tanzeinlagen, spielwütige Kinder und Eltern, die bei einem kühlen Getränk entspannen: Das Kinder- und Familienfest am Stadtsee in Stendal hat erneut bewiesen, warum es einer der größten Besuchermagnete der Hansestadt ist. Neben Spiel, Spaß und Tollerei standen am Sonnabend zwei Aktionen besonders im Fokus des Festes.

Ein Familienfest ohne Zuckerwatte? Das geht gar nicht. Es gab neben der süßen Versuchung noch weitere Angebote für das leibliche Wohl. Foto: Gerhard Draschowski

Eine Aktion hat ihren Abschluss gefunden, die andere ihren Auftakt gefeiert. Mit einer Siegerehrung ging das „Stadtradeln“ zu Ende. Mehr als 153.000 Kilometer sind die Teilnehmer in Stendal geradelt, teilt die Stadtverwaltung mit. 892 Radelnde in 87 Teams haben so laut Auswertung des Klima-Bündnis „Stadtradeln“ 25 Tonnen CO2 eingespart.

Sie waren die besten Läufer: Das Team der Bilingualen Grundschule in Stendal hat den Stadtseelauf der Grundschulen gewonnen. Foto: Gerhard Draschowski

Die aktivsten Teams waren „Kita Wahrburg und Freunde“, die Europa Grundschule „Am Stadtsee“ und die Stadtverwaltung der Stadt Stendal. Die Kita Wahrburg und die Europa Grundschule haben sich bis zum Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. So lag wenige Tage nach dem offiziellen Ende der Aktion am 10. September noch die Grundschule vorne.

Nach einer Bereinigung der Daten und einigen Nachträgen waren es schlussendlich die „Kita Wahrburg und Freunde“, die mit 16.279 Kilometern die längste Strecke zurückgelegt haben. Die Europaschule schaffte ebenso imposante 16.084 Kilometer. Die aktivsten Einzelradler waren Jochen Heindorff (1707 Kilometer), Andreas Möser (1259 Kilometer) und Bert Strese (1251) Kilometer).

Gut gelaunt: Ob groß oder klein, alt oder jung, die vielen Besucher des Familienfestes waren in bester Stimmung. Foto: Gerhard Draschowski

Auftakt hat am Sonnabend die Umfrage zur Familienfreundlichkeit der Stadt Stendal gefeiert. Bis Ende November haben Eltern die Chance, die Stadt zu bewerten. Die Umfrage kann im Internet ausgefüllt werden.

Ziel ist es, Stendal für Familien attraktiver zu gestalten und junge Menschen in der Region zu halten.