Die Sicht vom Schafanger auf die Luisenthaler Straße ist stark eingeschränkt.Ein Verkehrsspiegel könnte helfen – doch die Stadt lehnt den Vorschlag ab. Die Linke kritisiert die Entscheidung und fordert mehr Rücksicht auf Radfahrer und Anwohner.

Von Romy Bergmann 13.08.2025, 06:00
Blick auf die Einmündung Schafanger/Luisenthaler Straße in Magdeburg: Die enge Kurve und dichte Begrünung schränken die Sicht stark ein - eine Herausforderung für alle Verkehrsteilnehmer. Foto: Romy Bergmann

Magdeburg. - Die Sicht vom Schafanger auf die Luisenthaler Straße ist durch Kurven und Bebauung stark eingeschränkt. Ein Verkehrsspiegel könnte Abhilfe schaffen – doch die Stadtverwaltung sieht offensichtlich dafür keinen Bedarf.