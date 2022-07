Stendal: Umzug in neue Grundschule Haferbreite steht bevor

Die Grundschule Haferbreite ist Stendals erster kommunale Schulneubau seit der Wende: In knapp zwei Wochen findet der Umzug aus der zu eng gewordenen Petrikirchhof-Grundschule in die neuen Räume am Haferbreiter Weg statt.

Stendal - Über jedes Detail in der neuen Grundschule Haferbreite in Stendal wurde nachgedacht. Sanfte Beige- und Terracotta-Farbtöne, in denen die Gänge gestaltet sind, sollen beruhigend auf die Grundschüler wirken, erklärt Projektleiterin Gabriele Schäfer bei einer Baustellenbegehung mit Stendals künftigem Oberbürgermeister Bastian Sieler und Mitgliedern der Stadtratsfraktion SPD/FDP/Ortsteile am Montag.